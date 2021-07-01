Евгений Ловчев рассказал, что заразился коронавирусом

Экс-игрок сборной СССР и лучший футболист Советского Союза 1972 года Евгений Ловчев сообщил, что заразился коронавирусом.

«Несколько дней назад почувствовал першение в горле, появилась небольшая температура. Сделал ПЦР-тест, оказалось, это COVID. При том, что я делал прививку. Чувствую себя нормально, переношу заболевание в легкой форме. Нахожусь на самоизоляции у себя в деревне под Рузой. Рядом жена Наталья, я постоянно консультируюсь с врачом по телефону», — цитирует Ловчева «РБ Спорт».