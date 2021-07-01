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Евгений Ловчев рассказал, что заразился коронавирусом

11:30
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-игрок сборной СССР и лучший футболист Советского Союза 1972 года Евгений Ловчев сообщил, что заразился коронавирусом.

«Несколько дней назад почувствовал першение в горле, появилась небольшая температура. Сделал ПЦР-тест, оказалось, это COVID. При том, что я делал прививку. Чувствую себя нормально, переношу заболевание в легкой форме. Нахожусь на самоизоляции у себя в деревне под Рузой. Рядом жена Наталья, я постоянно консультируюсь с врачом по телефону», — цитирует Ловчева «РБ Спорт».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/lovchev-soobshhil-chto-u-nego-covid/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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