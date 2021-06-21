Владимир Путин 21 июня встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино
13:14
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 июня, проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира», — сказал Песков.
Также сообщается, что Инфантино посетит сегодняшний матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге между сборными Бельгии и Финляндии. Матч пройдет на «Газпром Арене». Начало — в 22.00 (мск).
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