"Краснодару" нужно повторить подвиг ЦСКА

"Краснодар" начал выступление в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Порту" со счетом 0:1.

10 раз российские команды минимально уступали в первой части двухматчевого противостояния в еврокубках и только однажды пробивались в следующий раунд.

Сотворить историю удалось ЦСКА, прошедшему весной 2018 года "Лион".

Две недели назад "Арсенал" также уступил дома "Нефтчи" со счетом 0:1, а затем был разгромлен в Баку – 0:3 (Кирилл Бурдаков)

Как играли российские клубы в еврокубках после домашнего поражения 0:1

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1995/96 КК 1/4 финала Динамо Рапид В 0:3 1996/97 КУ 1-й раунд Торпедо Динамо Тб 1:1 1996/97 КУ 1-й раунд ЦСКА Фейеноорд 1:1 2001/02 КУ 1-й раунд Черноморец Валенсия 0:5 2005/06 КУ 1/16 финала Локомотив Севилья 0:2 2006/07 КУ 1-й раунд Рубин Парма 0:1 2010/11 ЛЕ 1/8 финала ЦСКА Порту 1:2 2011/12 ЛЕ 1/16 финала Рубин Олимпиакос 0:1 2017/18 ЛЕ 1/8 финала ЦСКА Лион 3:2 2019/20 ЛЕ 2-й отб.раунд Арсенал Нефтчи 0:3

Матчи: +1=2-7, мячи 6-21.​

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