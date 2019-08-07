"Краснодару" нужно повторить подвиг ЦСКА

"Краснодар" начал выступление в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Порту" со счетом 0:1.
10 раз российские команды минимально уступали в первой части двухматчевого противостояния в еврокубках и только однажды пробивались в следующий раунд.
Сотворить историю удалось ЦСКА, прошедшему весной 2018 года "Лион".
Две недели назад "Арсенал" также уступил дома "Нефтчи" со счетом 0:1, а затем был разгромлен в Баку – 0:3 (Кирилл Бурдаков)
Как играли российские клубы в еврокубках после домашнего поражения 0:1
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1995/96
|
КК
|
1/4 финала
|
Динамо
|
Рапид В
|
0:3
|
1996/97
|
КУ
|
1-й раунд
|
Торпедо
|
Динамо Тб
|
1:1
|
1996/97
|
КУ
|
1-й раунд
|
ЦСКА
|
Фейеноорд
|
1:1
|
2001/02
|
КУ
|
1-й раунд
|
Черноморец
|
Валенсия
|
0:5
|
2005/06
|
КУ
|
1/16 финала
|
Локомотив
|
Севилья
|
0:2
|
2006/07
|
КУ
|
1-й раунд
|
Рубин
|
Парма
|
0:1
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
ЦСКА
|
Порту
|
1:2
|
2011/12
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Рубин
|
Олимпиакос
|
0:1
|
2017/18
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
ЦСКА
|
Лион
|
3:2
|
2019/20
|
ЛЕ
|
2-й отб.раунд
|
Арсенал
|
Нефтчи
|
0:3
Матчи: +1=2-7, мячи 6-21.
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