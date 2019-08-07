22:25 | Футбол

"Краснодару" нужно повторить подвиг ЦСКА

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"Краснодар" начал выступление в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Порту" со счетом 0:1.

10 раз российские команды минимально уступали в первой части двухматчевого противостояния в еврокубках и только однажды пробивались в следующий раунд.

Сотворить историю удалось ЦСКА, прошедшему весной 2018 года "Лион".

Две недели назад "Арсенал" также уступил дома "Нефтчи" со счетом 0:1, а затем был разгромлен в Баку – 0:3 (Кирилл Бурдаков)

Как играли российские клубы в еврокубках после домашнего поражения 0:1

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1995/96

КК

1/4 финала

Динамо

Рапид В

0:3

1996/97

КУ

1-й раунд

Торпедо

Динамо Тб

1:1

1996/97

КУ

1-й раунд

ЦСКА

Фейеноорд

1:1

2001/02

КУ

1-й раунд

Черноморец

Валенсия

0:5

2005/06

КУ

1/16 финала

Локомотив

Севилья

0:2

2006/07

КУ

1-й раунд

Рубин

Парма

0:1

2010/11

ЛЕ

1/8 финала

ЦСКА

Порту

1:2

2011/12

ЛЕ

1/16 финала

Рубин

Олимпиакос

0:1

2017/18

ЛЕ

1/8 финала

ЦСКА

Лион

3:2

2019/20

ЛЕ

2-й отб.раунд

Арсенал

Нефтчи

0:3

Матчи: +1=2-7, мячи 6-21.​

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Краснодар - Порту

 

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