Чернов заявил, что «Ростов» уже не претендует на титулы
Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«У нас было достаточное количество моментов в этом матче. Уже которую игру подряд мы много создаем, но мало забиваем. Все же хороший знак, что есть шансы.
Команда уже не претендует на титулы, но все равно хочется забраться повыше в таблице. Когда есть возможность подняться, нужно бороться до конца», — цитирует Чернова Metaratings.ru.
«Ростов» после 27 туров в чемпионате России набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3