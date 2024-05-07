Экс-игрок «Барселоны» Глеб оценил гол Тюкавина пяткой в матче с «Сочи»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал гол пяткой, забитый нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным в ворота «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ.

«Может ли мяч Тюкавина стать лучшим по итогам сезона в РПЛ? Уверен, в десятку он точно попадет, потому что я не видел других голов, которые бы с ним могли конкурировать. Он молодец, не растерялся и показал интеллект. Быстро принял решение в моменте, и все получилось. Красивый гол, слов нет!» — цитирует Глеба Legalbet.