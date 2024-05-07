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Сегодня, 11:53

Экс-игрок «Барселоны» Глеб оценил гол Тюкавина пяткой в матче с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал гол пяткой, забитый нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным в ворота «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ.

«Может ли мяч Тюкавина стать лучшим по итогам сезона в РПЛ? Уверен, в десятку он точно попадет, потому что я не видел других голов, которые бы с ним могли конкурировать. Он молодец, не растерялся и показал интеллект. Быстро принял решение в моменте, и все получилось. Красивый гол, слов нет!» — цитирует Глеба Legalbet.

Тюкавин делит вторую позицию с Джоном Кордобой («Краснодар») в списке лучших бомбардиров РПЛ (по 14 голов). Первое место занимает форвард Матео Кассьерра («Зенит»), забивший 16 мячей.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-igrok-barseloni-otcenil-gol-napadayushego-dinamo/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

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