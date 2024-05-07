Рахимов — о промахе Даку: «Не купят его теперь, слава богу»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов пошутил про момент в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2), когда нападающий команды Мирлинд Даку не реализовал выход один на один в концовке встречи.

«У меня промелькнуло: не купят его теперь, слава богу (смеется)», — сказал Рахимов.

Отметим, в этой встрече Даку отметился голом.

«Рубин» с 38 очками идет на 9-й строчке чемпионата России.