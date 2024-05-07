Рахимов — о промахе Даку: «Не купят его теперь, слава богу»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов пошутил про момент в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2), когда нападающий команды Мирлинд Даку не реализовал выход один на один в концовке встречи.
«У меня промелькнуло: не купят его теперь, слава богу (смеется)», — сказал Рахимов.
Отметим, в этой встрече Даку отметился голом.
«Рубин» с 38 очками идет на 9-й строчке чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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