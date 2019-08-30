Шалимов считает, что игроки «Краснодара» бросили играть при счете 1:1 с «Олимпиакосом»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о поражении "быков" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов от «Олимпиакоса» (1:2).

— Перед ответным матчем чувствовалось, что «быки» настроены на позитив, была надежда, и все зависело от того, как станут развиваться события, — сказал Шалимов. — Нужен быстрый гол — и хозяева сделали все, чтобы его забить. Начали нагнетать, прессинговать, поставили соперника в тяжелое положение. Но забив, тут же пропустили, допустив банальную тактическую ошибку. Очень жаль, потому что непонятно, как греки бы повели себя при счете 0:2. А после 1:1 получилось, что россияне просто бросили играть.

Могу понять футболистов, но ради аудитории могли бы показать хороший футбол, просто выбросив счет из головы. А получилось, что соперник и мячом владел побольше, темп сбив и закономерно победил. Замечу вот такую особенность — «Краснодар» стал выглядеть по-другому. Нет быстрой игры, в касание. Почему? Раньше с дриблингом были два крайних форварда, сейчас, с приходом новичков, таких футболистов стало больше — они делают больше касаний. Темп замедляется — нужно разбираться, люди не видят адресатов впереди, или их действительно нет?

Полное интервью Шалимова — здесь