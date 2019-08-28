Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов
Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20.
Корзина 1
«Ливерпуль» (Англия)
«Челси» (Англия
«Барселона» (Испания)
«Бавария» (Германия)
«Ювентус» (Италия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«ПСЖ» (Франция)
«Зенит» (Россия, 72,000).
Корзина 2
«Реал» (Испания)
«Атлетико» (Испания)
«Боруссия» Д (Германия)
«Наполи» (Италия)
«Шахтер» (Украина)
«Тоттенхэм» (Англия)
«Аякс» (ГолландиЯ)
«Бенфика» (Португалия)
Корзина 3
«Лион» (Франция)
«Байер» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия)
«Олимпиакос» П (Греция)
«Брюгге» (Бельгия)
«Валенсия» (Испания)
«Интер» (Италия)
«Динамо» З (Хорватия)
Корзина 4
«Локомотив» (Россия)
«Генк» (Бельгия)
«Галатасарай» (Турция)
РБ «Лейпциг» (Германия)
«Славия» (Чехия)
«Црвена Звезда» (Сербия)
«Аталанта» (Италия)
«Лилль» (Франция)
Жеребьевка группового турнира пройдет завтра, 29 августа, в Монако. Она начнется в 18:00