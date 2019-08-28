Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов

Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов 2019/20.

Корзина 1

«Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия

«Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Ювентус» (Италия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«ПСЖ» (Франция)

«Зенит» (Россия, 72,000).

Корзина 2

«Реал» (Испания)

«Атлетико» (Испания)

«Боруссия» Д (Германия)

«Наполи» (Италия)

«Шахтер» (Украина)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Аякс» (ГолландиЯ)

«Бенфика» (Португалия)

Корзина 3

«Лион» (Франция)

«Байер» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия)

«Олимпиакос» П (Греция)

«Брюгге» (Бельгия)

«Валенсия» (Испания)

«Интер» (Италия)

«Динамо» З (Хорватия)

Корзина 4

«Локомотив» (Россия)

«Генк» (Бельгия)

«Галатасарай» (Турция)

РБ «Лейпциг» (Германия)

«Славия» (Чехия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Аталанта» (Италия)

«Лилль» (Франция)

Жеребьевка группового турнира пройдет завтра, 29 августа, в Монако. Она начнется в 18:00