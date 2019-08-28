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Спаич поблагодарил болельщиков «Краснодара» за «сумасшедшую поддержку»

14:16
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Защитник «Краснодара» Урош Спаич — о матче с «Олимпиакосом» (1:2) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Он поблагодарил болельщиков за поддержку. В групповой раунд турнира вышел греческий клуб.

— Это была сумасшедшая поддержка, мы верили, но этот пропущенный мяч все поменял, — написал Спаич в Instagram. — Вы, болельщики, и этот клуб должны быть в Лиге чемпионов! Если не в этом году, то в следующих! Спасибо вам большое!

Все о Лиге чемпионов — здесь.

Краснодар — Олимпиакос П

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B1tH3iICFem/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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