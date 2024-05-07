Защитник «Локомотива» Ньямси оценил игру против «Ростова»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси отреагировал на победу над «Ростовом» (1:0) во встрече 27-го тура чемпионата России. Единственный гол в прошедшем матче забил полузащитник Антон Миранчук на 5-й минуте.

«Это была хорошая встреча против сильного соперника. «Ростов» — отличная команда, но мы сегодня выступили очень дисциплинированно. Хорошо, что нам удалось не пропустить и отстоять ворота сухими», — цитирует Ньямси Legalbet.