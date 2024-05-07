Защитник «Локомотива» Ньямси оценил игру против «Ростова»
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси отреагировал на победу над «Ростовом» (1:0) во встрече 27-го тура чемпионата России. Единственный гол в прошедшем матче забил полузащитник Антон Миранчук на 5-й минуте.
«Это была хорошая встреча против сильного соперника. «Ростов» — отличная команда, но мы сегодня выступили очень дисциплинированно. Хорошо, что нам удалось не пропустить и отстоять ворота сухими», — цитирует Ньямси Legalbet.
«Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 44 очка.
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|46-35
|50
|
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|11
|5
|45-37
|44
|
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|7
|7
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|
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|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
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|4
|8
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|28-43
|20
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|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
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|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Зенит
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|К
|Ж
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ЦСКА
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|9
|
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|1
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