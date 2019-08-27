Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты ответных матчей
18:00
Ответные игры 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Кто пройдет в групповой турнир?
27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 22.00 (Матч ТВ — 21.20).
Судья: Скомина (Словения).
27 августа, вторник
«Црвена Звезда» — «Янг Бойз». 22.00 (мск)
«Русенборг» — «Динамо» Загреб. 22.00 (мск)
28 августа, среда
«Славия» Прага — ЧФР. 22.00 (мск)
Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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