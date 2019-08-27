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Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты ответных матчей

18:00
«Аякс» — АПОЭЛ и другие ответные игры: кто пройдет в группу? Фото AFP
«Аякс» — АПОЭЛ и другие ответные игры: кто пройдет в группу? Фото AFP
Ответные игры 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Кто пройдет в групповой турнир?

«Краснодар» — «Олимпиакос» П

27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 22.00 (Матч ТВ — 21.20).
Судья: Скомина (Словения).

Первый матч — 0:4.

Краснодар — Олимпиакос П

27 августа, вторник

«Црвена Звезда» — «Янг Бойз». 22.00 (мск)

Первый матч — 2:2

Црвена Звезда — Янг Бойз

«Русенборг» — «Динамо» Загреб. 22.00 (мск)

Первый матч — 0:2

Русенборг — Динамо З

28 августа, среда

«Брюгге» — ЛАСК. 22.00 (мск)

Первый матч — 1:0

Брюгге — ЛАСК

«Аякс» — АПОЭЛ. 22.00 (мск)

Первый матч — 0:0

Аякс — АПОЭЛ

«Славия» Прага — ЧФР. 22.00 (мск)

Первый матч — 1:0

Славия Пр — ЧФР

Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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