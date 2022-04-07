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Сегодня, 15:29

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила финансовой устойчивости

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
УЕФА.
Фото Global Look Press

УЕФА на исполкоме организации установил новый финансовый регламент, сообщает пресс-служба организации.

Согласно новому регламенту, УЕФА ограничит зарплатный фонд, бюджет на трансферы и выплаты агентам до 70 процентов от доходов клуба. Этот показатель будет достигнут после трехлетнего постепенного введения изменений.

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться в течение трех лет, чтобы клубы успели адаптироваться.

Источник: https://www.uefa.com/
Футбол
УЕФА
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2
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
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 - : -
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Уфа – Сочи
 - : -
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Спартак – Арсенал
 - : -
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Уфа

 15
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Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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