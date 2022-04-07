Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила финансовой устойчивости

УЕФА на исполкоме организации установил новый финансовый регламент, сообщает пресс-служба организации.

Согласно новому регламенту, УЕФА ограничит зарплатный фонд, бюджет на трансферы и выплаты агентам до 70 процентов от доходов клуба. Этот показатель будет достигнут после трехлетнего постепенного введения изменений.