Глава РФС Дюков попал в санкционный список Великобритании

Великобритания в связи с ситуацией на Украине ввела санкции в отношении президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на документ, опубликованный британским правительством.

В списке также оказались председатель попечительского совета РФС Леонид Михельсон и чемпион России по футболу в составе московского «Локомотива» Борис Ротенберг.