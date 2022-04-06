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Сегодня, 18:48

Глава РФС Дюков попал в санкционный список Великобритании

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Великобритания в связи с ситуацией на Украине ввела санкции в отношении президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на документ, опубликованный британским правительством.

В списке также оказались председатель попечительского совета РФС Леонид Михельсон и чемпион России по футболу в составе московского «Локомотива» Борис Ротенберг.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220406/dyukov-1782164384.html
Борис Ротенберг-младший
РФС
Александр Дюков
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
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 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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