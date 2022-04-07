УЕФА в скором времени примет решение по участию женской сборной России в Евро 2022 года

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в ближайшее время организация примет решение по участию женской сборной России в чемпионате Европы 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт УЕФА.

Сборная Англии ранее отказалась играть с командой России на чемпионате Европы.

«Вы знаете, что Российский футбольный союз подал иски на решения. Мы ожидаем некоторой информации по ним. Мы не знаем, что будет по ним, но знаем, что чемпионат Европы очень скоро. Примем решение в ближайшее время, но нам нужно больше информации», — сказал Чеферин.

В конце февраля Международная федерация футбола и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.