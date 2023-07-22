Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси завершил карьеру
Итальянский нападающий Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
«Сегодня я объявляю о своем уходе из самой красивой игры. Это было незабываемое путешествие! От беготни по двору с мячом и тренера отца до игры на самом высоком уровне футбола, на самых красивых стадионах, которые только может предложить футбол, и игры с лучшими игроками и клубами мира. Я бесконечно благодарен за то, что был частью этой игры. Мои мечты сбылись. Моя жизнь состоялась.
Все, что я когда-либо хотела, — это стать лучшим игроком, каким я только мог быть. Я отдал все свои силы, пролил кровь, пот и слезы ради этой игры. Я могу спокойно покинуть игру, зная, что сделал все возможное для достижения своих целей. Я искренне буду скучать по этой игре, но знаю, что пришло время. Вперед, к следующей главе", — написал Росси в своих соцсетях.
Росси на клубном уровне играл за «Манчестер Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Ньюкасл», «Фиорентину», «Сельту», «Леванте», «Дженоа», «Реал Солт-Лейк» и СПАЛ.
Также он повел 30 матчей за сборную Италии, забив 7 мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1