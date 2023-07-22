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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси завершил карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский нападающий Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из самой красивой игры. Это было незабываемое путешествие! От беготни по двору с мячом и тренера отца до игры на самом высоком уровне футбола, на самых красивых стадионах, которые только может предложить футбол, и игры с лучшими игроками и клубами мира. Я бесконечно благодарен за то, что был частью этой игры. Мои мечты сбылись. Моя жизнь состоялась.

Все, что я когда-либо хотела, — это стать лучшим игроком, каким я только мог быть. Я отдал все свои силы, пролил кровь, пот и слезы ради этой игры. Я могу спокойно покинуть игру, зная, что сделал все возможное для достижения своих целей. Я искренне буду скучать по этой игре, но знаю, что пришло время. Вперед, к следующей главе", — написал Росси в своих соцсетях.

Росси на клубном уровне играл за «Манчестер Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Ньюкасл», «Фиорентину», «Сельту», «Леванте», «Дженоа», «Реал Солт-Лейк» и СПАЛ.

Также он повел 30 матчей за сборную Италии, забив 7 мячей.

Джованни Росси
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 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
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 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
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