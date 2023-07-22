Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси завершил карьеру

Итальянский нападающий Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из самой красивой игры. Это было незабываемое путешествие! От беготни по двору с мячом и тренера отца до игры на самом высоком уровне футбола, на самых красивых стадионах, которые только может предложить футбол, и игры с лучшими игроками и клубами мира. Я бесконечно благодарен за то, что был частью этой игры. Мои мечты сбылись. Моя жизнь состоялась.

Все, что я когда-либо хотела, — это стать лучшим игроком, каким я только мог быть. Я отдал все свои силы, пролил кровь, пот и слезы ради этой игры. Я могу спокойно покинуть игру, зная, что сделал все возможное для достижения своих целей. Я искренне буду скучать по этой игре, но знаю, что пришло время. Вперед, к следующей главе", — написал Росси в своих соцсетях.

Росси на клубном уровне играл за «Манчестер Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Ньюкасл», «Фиорентину», «Сельту», «Леванте», «Дженоа», «Реал Солт-Лейк» и СПАЛ.

Также он повел 30 матчей за сборную Италии, забив 7 мячей.