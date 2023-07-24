ДоброFON — новая благотворительная программа БК ФОНБЕТ

Букмекерская компания ФОНБЕТ проводит ребрендинг благотворительной программы «Ставка на добро». В новом сезоне-2023/24 все благотворительные акции будут проходить под брендом «ДоброFON».

Название «ДоброFON» отсылает к акции, которую букмекер проводил на матчах плей-офф FONBET Кубка России в сезоне-2022/23. По условиям акции количество болельщиков на матчах Кубка умножали на 100, а с полуфинальных матчей Пути регионов и Пути РПЛ — на 300 рублей. Полученную сумму конвертировали в рубли и отправляли на благотворительность в регион, в котором проходила игра. Акция прошла на 13 матчах FONBET Кубка России, а общая сумма пожертвований составила внушительные 57 386 600 рублей.

Благотворительные акции под эгидой «ДоброFON» продолжат свою работу и на хоккейных матчах. Ранее в хоккейном сезоне-2022/23 благотворительная программа «Ставка на добро», КХЛ и Федерация адаптивного хоккея провели очередную совместную акцию «Голевая передача». Согласно ее условиям, каждая заброшенная шайба в КХЛ конвертировалась в 1000 рублей, которые направлялись на поддержку детского адаптивного хоккея. Номинал шайбы на время плей-офф был увеличен до 2000 рублей. Итоговая сумма, сформированная в рамках «Голевой передачи» в сезоне-2022/23, составила 4 730 000 рублей. 3 838 000 рублей были направлены на организацию учебно-тренировочных интенсивов, которые проходили по трем дисциплинам адаптивного хоккея: следж-хоккею (Барнаул), специальному хоккею (Челябинск) и хоккею для незрячих ребят (Йошкар-Ола), в которых приняли участие более 50 детей из разных команд со всей страны.

В апреле 2023 года на федеральной территории «Сириус» прошел юбилейный V Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея. В спортивном празднике, организованном Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы «Ставка на добро», приняли участие 63 команды из 39 регионов России, включая команды из Донецкой и Луганской республик. Общее количество участников превысило 2000 человек, а все матчи фестиваля проходили в трех дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.

Кроме того, в сезоне-2022/23 при поддержке «Ставки на добро» были проведены благотворительные акции на матчах КХЛ: «Доброшрифт», «Мишкопад» и матч «Салават Юлаев» — «Авангард» в поддержку Родиона Амирова. Помимо этого, «Ставка на добро» приняла участие в товарищеском матче ЦСКА — 2DROTS, по итогам которого было сделано пожертвование на сумму 500 000 рублей в Фонд борьбы с лейкемией.

Общая сумма благотворительной помощи в сезоне-2022/23 составила 82 699 949 рублей.

«Третий год продолжается мое сотрудничество с компанией ФОНБЕТ. Третий год я представляю ее благотворительную программу «Ставка на добро». С сегодняшнего дня программа получает новое название — «ДоброFON», — сообщил амбассадор благотворительной программы Алексей Ягудин.

Особо хочу отметить: меняется название, но не меняется суть нашей благотворительной программы! Мы продолжим акции с нашими партнерами — футбольными, хоккейными клубами, спортивными лигами и федерациями. Как и прежде, будем оказывать поддержку благотворительным фондам и социальным организациям. Постараемся помочь тем, кто особенно нуждается во внимании: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья.

И, самое главное, продолжим реализацию справедливой и важной формулы — спорт должен быть доступен для каждого».

Напомним, что благотворительная программа «Ставка на добро» была выведена в самостоятельное направление в 2020 году. За три года было реализовано свыше 200 социально значимых проектов по оказанию адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.