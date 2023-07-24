Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Игры
Главная
Футбол

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:35

ДоброFON — новая благотворительная программа БК ФОНБЕТ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ДоброFON.

Букмекерская компания ФОНБЕТ проводит ребрендинг благотворительной программы «Ставка на добро». В новом сезоне-2023/24 все благотворительные акции будут проходить под брендом «ДоброFON».

Название «ДоброFON» отсылает к акции, которую букмекер проводил на матчах плей-офф FONBET Кубка России в сезоне-2022/23. По условиям акции количество болельщиков на матчах Кубка умножали на 100, а с полуфинальных матчей Пути регионов и Пути РПЛ — на 300 рублей. Полученную сумму конвертировали в рубли и отправляли на благотворительность в регион, в котором проходила игра. Акция прошла на 13 матчах FONBET Кубка России, а общая сумма пожертвований составила внушительные 57 386 600 рублей.

Благотворительные акции под эгидой «ДоброFON» продолжат свою работу и на хоккейных матчах. Ранее в хоккейном сезоне-2022/23 благотворительная программа «Ставка на добро», КХЛ и Федерация адаптивного хоккея провели очередную совместную акцию «Голевая передача». Согласно ее условиям, каждая заброшенная шайба в КХЛ конвертировалась в 1000 рублей, которые направлялись на поддержку детского адаптивного хоккея. Номинал шайбы на время плей-офф был увеличен до 2000 рублей. Итоговая сумма, сформированная в рамках «Голевой передачи» в сезоне-2022/23, составила 4 730 000 рублей. 3 838 000 рублей были направлены на организацию учебно-тренировочных интенсивов, которые проходили по трем дисциплинам адаптивного хоккея: следж-хоккею (Барнаул), специальному хоккею (Челябинск) и хоккею для незрячих ребят (Йошкар-Ола), в которых приняли участие более 50 детей из разных команд со всей страны.

В апреле 2023 года на федеральной территории «Сириус» прошел юбилейный V Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея. В спортивном празднике, организованном Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы «Ставка на добро», приняли участие 63 команды из 39 регионов России, включая команды из Донецкой и Луганской республик. Общее количество участников превысило 2000 человек, а все матчи фестиваля проходили в трех дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.

Кроме того, в сезоне-2022/23 при поддержке «Ставки на добро» были проведены благотворительные акции на матчах КХЛ: «Доброшрифт», «Мишкопад» и матч «Салават Юлаев» — «Авангард» в поддержку Родиона Амирова. Помимо этого, «Ставка на добро» приняла участие в товарищеском матче ЦСКА — 2DROTS, по итогам которого было сделано пожертвование на сумму 500 000 рублей в Фонд борьбы с лейкемией.

Общая сумма благотворительной помощи в сезоне-2022/23 составила 82 699 949 рублей.

«Третий год продолжается мое сотрудничество с компанией ФОНБЕТ. Третий год я представляю ее благотворительную программу «Ставка на добро». С сегодняшнего дня программа получает новое название — «ДоброFON», — сообщил амбассадор благотворительной программы Алексей Ягудин.

Особо хочу отметить: меняется название, но не меняется суть нашей благотворительной программы! Мы продолжим акции с нашими партнерами — футбольными, хоккейными клубами, спортивными лигами и федерациями. Как и прежде, будем оказывать поддержку благотворительным фондам и социальным организациям. Постараемся помочь тем, кто особенно нуждается во внимании: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья.

И, самое главное, продолжим реализацию справедливой и важной формулы — спорт должен быть доступен для каждого».

Напомним, что благотворительная программа «Ставка на добро» была выведена в самостоятельное направление в 2020 году. За три года было реализовано свыше 200 социально значимых проектов по оказанию адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

0
Читайте также
Халеп публично оскорбили за уменьшение груди. Болельщики устроили кампанию в защиту теннисистки
«Если на игрока оказывают политическое давление, мне он не нужен». Интервью ведущего агента легионеров КХЛ
Упавшая стена уничтожила четыре автомобиля в Кисловодске
Путин подписал закон о повышении предельного возраста части военных в запасе на пять лет
Войска РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ и 46 военных под Херсоном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси завершил карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости