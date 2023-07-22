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Сегодня, 11:13

Daily Mail: Первый футбольный матч на Луне может состояться в 2035 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Ученые из британского Института инженерии и технологий уверены, что в 2035 году может состояться первый в истории футбольный матч на поверхности Луны, сообщает Daily Mail.

Одна из целей проекта — увлечь и вдохновить молодежь, показать ей, как может выглядеть карьера в области науки, техники, инженерии и математики.

Для матча будет использоваться мяч, который в полтора раза больше обычного. Сообщается, что он будет сделан из аэрогеля нового поколения, что придаст ему губчатую структуру.

В качестве экипировки будет выдан герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей.

Матч будет проходить в формате 5 на 5 и идти четыре тайма по 10 минут. Между таймами будут предусмотрены перерыве для обслуживания оборудования

Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Сочи – Балтика
 - : -
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Джон Кордоба

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