Daily Mail: Первый футбольный матч на Луне может состояться в 2035 году

Ученые из британского Института инженерии и технологий уверены, что в 2035 году может состояться первый в истории футбольный матч на поверхности Луны, сообщает Daily Mail.

Одна из целей проекта — увлечь и вдохновить молодежь, показать ей, как может выглядеть карьера в области науки, техники, инженерии и математики.

Для матча будет использоваться мяч, который в полтора раза больше обычного. Сообщается, что он будет сделан из аэрогеля нового поколения, что придаст ему губчатую структуру.

В качестве экипировки будет выдан герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей.

Матч будет проходить в формате 5 на 5 и идти четыре тайма по 10 минут. Между таймами будут предусмотрены перерыве для обслуживания оборудования