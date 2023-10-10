Экс-нападающий «Хапоэля» Сулейманов подвергся критике после поста в поддержку Палестины

Нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов подвергся критике в соцсетях после поста в поддержку Палестины.

В своем посте экс-игрок «Хапоэля» (Беэр-Шева) процитировал богослова Абдул-Азиза ат-Тарифи: «Палестину не освободят те, кто продал ее. Ведь они продали ее, так как не ценили ее. Освобождение Палестины будет кровью, а продали ее за деньги. А тот, кто продал какую-то вещь за деньги, не будет покупать ее своей кровью».

На пост отреагировал экс-одноклубник Сулейманова по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль.

«Ты больше мне не друг», — написал Хатуэль в соцсети, сделав скрин поста россиянина.

Позже Сулейманов объяснил свой поступок, назвав случившееся в Израиле ужасным преступлением. Также футболист выразил соболезнования семьям погибших.

«Это противоречит всем принципам моей религии», — цитирует Сулейманова Sport5.co.il.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.