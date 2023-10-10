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Источник: пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту «Кирьят-Яма» Биньямину ампутировали ногу

Руслан Минаев
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Бен Биньямин.
Фото ФК «Кирья-Ям»

Игроку «Кирьят-Яма» Бену Биньямину ампутировали ногу после ранения, полученного в результате атаки движения ХАМАС на территорию Израиля, сообщает Ynet.

Биньямин с девушкой и братом были гостями музыкального фестиваля вблизи границы с сектором Газа. После начала стрельбы футболист и его девушка спрятались в укрытии, а брату игрока удалось уехать на другой машине. Через некоторое время в место укрытия прилетела граната, от взрыва которой и пострадал Биньямин.

Ранее УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
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Ростов – Ахмат
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Роман Ежов

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Квинси Промес

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