Источник: пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту «Кирьят-Яма» Биньямину ампутировали ногу

Игроку «Кирьят-Яма» Бену Биньямину ампутировали ногу после ранения, полученного в результате атаки движения ХАМАС на территорию Израиля, сообщает Ynet.

Биньямин с девушкой и братом были гостями музыкального фестиваля вблизи границы с сектором Газа. После начала стрельбы футболист и его девушка спрятались в укрытии, а брату игрока удалось уехать на другой машине. Через некоторое время в место укрытия прилетела граната, от взрыва которой и пострадал Биньямин.

Ранее УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.