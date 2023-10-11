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Лукаку — Азару: «Хочу поблагодарить тебя за совместные годы в сборной, мы росли вместе»

Лукаку обратился к Азару после его решения завершить карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку обратился к полузащитнику Эдену Азару, который объявил о завершении карьеры.

«Эден, мы слышали про то, что ты уходишь. Хочу поблагодарить тебя за долгие совместные годы в сборной, мы с тобой росли вместе, а с твоим братом я играл в молодежной сборной Бельгии. Ты подарил всем нам много прекрасных игровых моментов. Для меня ты вошел в историю бельгийского футбола. Играть с тобой было сплошным удовольствием», — приводит слова Лукаку ITASportPress.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо «уметь остановиться в нужный момент».

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

Ромелу Лукаку
Эден Азар
Сборная Бельгии по футболу
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 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
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 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
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 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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Оренбург – Факел
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Балтика – Краснодар
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