Делегация РФС посетит конгресс ФИФА

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что делегация организации посетит конгресс ФИФА в 2024 году.

«Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Ранее во главе с Дюковым делегация РФС посетила конгресс УЕФА в Париже.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от соревнований под их эгидой.