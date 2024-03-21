Адвокат болельщика Косова будет требовать компенсацию для своего подзащитного

Адвокат болельщика «Спартака» Павла Косова Ален Дюфло рассказал о намерениях подать в суд иск для получения компенсации.

«Борьба будет продолжаться до тех пор, пока французское государство не ответит в суде за ошибки и недосмотры, допущенные судьями», — приводит слова Дюфло ТАСС.

Также адвокат сообщил, что он подготовил иск в суд для получения «компенсации за намеренное затягивание судебного процесса».

Косов был освобожден из французской тюрьмы в феврале этого года.

В феврале 2018 года фанат «Спартака» был задержан в Мюнхене, откуда он направлялся на гостевую игру красно-белых в Лиге Европы. Болельщика депортировали в Марсель, где он был обвинен в участии в беспорядках на Евро-2016. Он отсидел в тюрьме 6 лет.