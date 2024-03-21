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21 марта, 09:24

Адвокат болельщика Косова будет требовать компенсацию для своего подзащитного

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Адвокат болельщика «Спартака» Павла Косова Ален Дюфло рассказал о намерениях подать в суд иск для получения компенсации.

«Борьба будет продолжаться до тех пор, пока французское государство не ответит в суде за ошибки и недосмотры, допущенные судьями», — приводит слова Дюфло ТАСС.

Также адвокат сообщил, что он подготовил иск в суд для получения «компенсации за намеренное затягивание судебного процесса».

Косов был освобожден из французской тюрьмы в феврале этого года.

В феврале 2018 года фанат «Спартака» был задержан в Мюнхене, откуда он направлялся на гостевую игру красно-белых в Лиге Европы. Болельщика депортировали в Марсель, где он был обвинен в участии в беспорядках на Евро-2016. Он отсидел в тюрьме 6 лет.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
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Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
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