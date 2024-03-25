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Рикельме: «Раньше мы любили футбол — нас не волновали танцы после матчей»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Хуан Роман Рикельме поделился мнением о современных футболистах

«Раньше мы любили футбол — нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде. Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером», — приводит слова Рикельме Football Talk.

Рикельме завершил игровую карьеру в 2015 году. 45-летний хавбек выступал за «Боку Хуниорс», «Вильярреал», «Барселону». За сборную Аргентины он сыграл 51 матч, в которых забил 17 мячей и отдал 20 голевых передач. Сейчас специалист занимает должность в «Боке Хуниорс».

Хуан Роман Рикельме
Футбол
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
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31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
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