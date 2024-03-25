Рикельме: «Раньше мы любили футбол — нас не волновали танцы после матчей»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хуан Роман Рикельме поделился мнением о современных футболистах

«Раньше мы любили футбол — нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде. Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером», — приводит слова Рикельме Football Talk.

Рикельме завершил игровую карьеру в 2015 году. 45-летний хавбек выступал за «Боку Хуниорс», «Вильярреал», «Барселону». За сборную Аргентины он сыграл 51 матч, в которых забил 17 мячей и отдал 20 голевых передач. Сейчас специалист занимает должность в «Боке Хуниорс».