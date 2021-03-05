Бывший теннисист Турсунов высказался о российских футболистах

Бывший теннисист Дмитрий Турсунов, обладатель Кубка Дэвиса и победитель 14 турниров ATP, поделился мнением о российских футболистах.

«В России футболистов считают зажравшимися, гусарами, баловнями судьбы, но я не знаю внутренней кухни. Со стороны действительно кажется, что они кривые, косые, плохо играют, но зарабатывают много. Большинство по этим поверхностным характеристикам будут считать, что они баловни судьбы. Но уверен, что там не все так просто. Кто-то может считает, что быть профессиональным пловцом — просто прыгнул в воду и греби быстрее, выиграешь. Но мы же понимаем, что это не так», — сказал Турсунов в интервью MetaRatings.

В 2013 году теннисист стал автором фразы «Обидно, когда пашешь 15 лет, а стоишь не больше одной ноги футболиста».