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Сергей Шавло: «Романцев — сильный сибиряк! Все будет хорошо»

11:35
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Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло поддержал экс-тренера красно-белых Олега Романцева, который перенес операцию на сердце.

«Это неожиданная и плохая новость! Но слава Богу Олег Иванович после операции чувствует себя хорошо. Дай Бог, чтобы все было нормально. Романцев — сильный сибиряк, думаю, все будет хорошо! Олег Иванович и не это выдерживал», — сказал Шавло «СЭ».

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых. Ранее глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Романцев успешно перенес операцию.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок СССР и стала 8-кратным чемпионом России и 3-кратным обладателем Кубка России. Заслуженный тренер выводил красно-белых в полуфинал Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка Кубков.

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