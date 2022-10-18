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Булыкин считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась 17 октября в Париже.

«Думаю, Бензема получил «Золотой мяч» справедливо. У него было несколько конкурентов, среди которых выделю Роберта Левандовски. Но французский нападающий по праву оказался сильнее. На окончательный выбор повлияло множество критериев. Считаю, что с таким решением согласится большинство болельщиков и специалистов», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

4-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года. Всего он провел за команду 421 матч, забив 223 гола.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10360721-bulykin-vydelil-osnovnogo-konkurenta-benzema-v-borbe-za-zolotoj-myach.html
Дмитрий Булыкин
Карим Бензема
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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 - : -
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