Тен Хаг — о критике: «Я думаю, что есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на критику в свой адрес.

«Я вижу некоторые комментарии. Либо они не имеют никаких знаний о футболе, либо они не имеют никаких знаний об управлении футбольной командой. Я думаю, что есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 54 очка.