Тен Хаг — о критике: «Я думаю, что есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на критику в свой адрес.
«Я вижу некоторые комментарии. Либо они не имеют никаких знаний о футболе, либо они не имеют никаких знаний об управлении футбольной командой. Я думаю, что есть много людей, которые видят проблемы и проявляют терпение», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 54 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|26
|7
|3
|91-33
|85
|
2
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71-59
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|0 : 4
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|1 : 2
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|1 : 1
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|2 : 1
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|3 : 1
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|2 : 3
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|32
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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