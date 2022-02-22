«Барселона», «Реал» и «Ювентус» планируют провести товарищеские матчи в США

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» планируют провести серию товарищеских матчей в США этим летом, сообщает ESPN.

Ро информации источника, клубы также предложили «Милану» стать четвертой командой в предсезонном турнире. Места проведения матчей пока не определены, но планируется, что это будет западное побережье США.

ESPN сообщает, что «Реал», «Барса» и «Юве» изучают возможность получения максимальной прибыли от проведения товарищеских матчей, чтобы компенсировать огромные убытки, которые все они понесли после пандемии.

До коронавируса все три команды регулярно совершали турне по США, но в последние два года они были вынуждены сократить свои поездки.