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«Барселона», «Реал» и «Ювентус» планируют провести товарищеские матчи в США

Анна Горшкова
Корреспондент

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» планируют провести серию товарищеских матчей в США этим летом, сообщает ESPN.

Ро информации источника, клубы также предложили «Милану» стать четвертой командой в предсезонном турнире. Места проведения матчей пока не определены, но планируется, что это будет западное побережье США.

ESPN сообщает, что «Реал», «Барса» и «Юве» изучают возможность получения максимальной прибыли от проведения товарищеских матчей, чтобы компенсировать огромные убытки, которые все они понесли после пандемии.

До коронавируса все три команды регулярно совершали турне по США, но в последние два года они были вынуждены сократить свои поездки.

Источник: https://www.espn.com/soccer/barcelona-espbarcelona/story/4599118/super-league-rebels-barcelona-real-madrid-juventus-plan-friendlies-in-usa-sources
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