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Чистяков: «Дзюба и Лукаку похожи, но есть различия — Ромелу чуть быстрее, а Артем идеально борется»

Чистяков назвал различия между Дзюбой и Лукаку
Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своем дебюте в Лиге чемпионов в выездном матче против «Челси» (0:1)

— Каким запомнился дебют в Лиге чемпионов, когда в выездном матче с «Челси» играли против Ромелу Лукаку?

— На самом деле меня много спрашивали, были ли установки от тренера играть персонально. Да, мы играли тогда в тройке центральных защитников, справа Барриос, слева играл Ярик Ракицкий. И по ходу самой игры я понял, что больше придется играть мне с Лукаку. Потому что он высокий, габаритный, а из нашей тройки я был выше всех ростом. Барриосу тяжело было бы с ним бороться вверху. Ярик бы справился. Но получилось так, что пришлось мне. Уже по ходу игры старался быть ближе к нему из-за физических данных. Но такой игрок как Лукаку — один момент, и все. Он не прощает.

— Дзюба и Лукаку по фактуре и манере игры похожи?

— Они оба тяжеловесы. У них есть различия. Наверное, Лукаку чуть быстрее, он левша. Артем идеально борется, против него тяжело. Он игрок штрафной, тяжело с ним в верховой борьбе. Это лучший, наверное, нападающий в нашем чемпионате. Сравнивать его с Лукаку не возьмусь, но они похожи. Габаритами, игрой головой, — сказал Чистяков в интервью «Известиям».

На групповом этапе Лиги чемпионов питерский клуб набрал пять очков и занял третье место.

Завтра, 17 февраля, «Зенит» сыграет против «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: https://iz.ru/1289063/aleksei-fomin/chuvstvo-iumora-dziuby-ne-utomliaet
Артем Дзюба
Дмитрий Чистяков
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Зенит
ФК Челси
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