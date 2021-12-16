Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Но без квалификации на ЧМ-2022 это будет бессмысленный турнир

Израилем и Игры с Исландией Албанией будут иметь значение только в одном случае.

УЕФА старается всячески продвигать Лигу наций — и это логично, раз уж запустили продукт, нужно им заниматься. Да и октябрьский «Финал четырех» в Милане получился классным, особенно матчи Франция — Бельгия и Франция — Испания. Глядя на тот футбол, в голову приходила мысль, что не такая уж это бессмысленная затея.

И вот — жеребьевка нового турнира. Сборная России, как и в двух предыдущих розыгрышах, будет выступать в дивизионе В. Соперники по группе — Исландия, Израиль и Албания. Наверное, могло быть поинтереснее: на мой взгляд, было бы неплохо оказаться на месте Норвегии в компании Швеции, Сербии и Словении.

А еще лучше — на месте обошедшей нас в прошлой Лиге наций Венгрии в дивизионе А: с Италией, Германией и Англией. Это были бы шесть восхитительных матчей с огромным ажиотажем вокруг них. И совершенно неважно, что по их итогам мы бы, скорее всего, отправились обратно в дивизион В, зато игроки получили бы важный опыт, а болельщики — классное зрелище.

Но сослагательное наклонение нужно отбросить в сторону. Вместо этого у нас есть мем про «золотой актив». Как говорится, чем богаты, тем и рады.

Матчи Лиги наций пройдут в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года. И очевидно, что наше восприятие будет целиком и полностью зависеть от результатов мартовских стыков за право попасть на ЧМ-2022 — поедем мы в Катар или нет.

При благоприятном сценарии это будет отличный тренировочный полигон перед мундиалем, особенно в июне. Можно будет вызвать хоть 40 игроков, проверять и просматривать кандидатов, наигрывать схемы и связи, проводить теорию, вести психологическую работу. В общем, мечта для любого тренера национальной сборной: три недели времени, четыре матча с неплохими соперниками, да еще и погода гарантированно хорошая. В сентябре можно будет что-то подкорректировать, окончательно отшлифовать все на последнем сборе и в ноябре отправляться в Катар.

А вот если сборная России не пробьется на ЧМ-2022... Можно, конечно, повторить все сказанное выше — только не в контексте подготовки к мундиалю, а в смысле строительства новой команды с, не исключено, новым тренером, который получит возможность посмотреть, пощупать, проверить, донести ну и так далее. В конце концов, через ЛН есть путь на чемпионат Европы.

Вот только это все равно плохой сценарий. Отборочный турнир к Евро-2024 начнется только весной 2023-го, так что при всем уважении к Лиге наций, по сути, год для нашей сборной пройдет впустую. Мы, конечно, будем искать смыслы и придумывать интриги, рассуждая о важности подняться повыше в рейтинге УЕФА перед жеребьевкой квалификации ЧЕ-2024 и необходимости подняться в дивизион А, чтобы получить возможность сыграть матчи с топ-соперниками. Но, как известно, сено — плохая замена овсу. Главный турнир 2022 года пройдет в ноябре — декабре в Катаре. Все остальное — гарнир и мишура.

И лучше бы наполнить все это смыслом.