Спасибо УЕФА за Лигу наций. Это и правда отличный турнир

«Финал четырех» в Италии получился просто восхитительным.

Александру Чеферину нужно сказать спасибо. Именно он стал отцом турнира под названием Лига наций УЕФА.

Хотя, признаться, в этот формат верили не все: слишком сложный, размытый, перегружающий и так плотный календарь. В общем, говорилось разное и часто — в неодобрительном тоне.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп разозлился, когда узнал, что создание Лиги наций не согласовано с клубами и она уже включена в календарь УЕФА: «Я был бы признателен, если бы футболисты и люди, которые работают в клубах каждый день, участвовали в принятии таких решений. Думаю, если бы такое случилось, решение по Лиге наций было бы несколько другим. Чтобы игра прогрессировала, не нужно увеличивать число матчей в сезоне. Игроков, тренеров, менеджеров вообще никто не спрашивал. Скажем, я вот не начал прыгать от счастья, когда узнал о создании Лиги наций. Возможно, мы настолько увлечены трудной повседневной работой, что нам забыли сообщить, но я даже и не знал, что решение уже принято. И тут бах — у нас есть Лига наций!»

При этом почетный президент РФС Вячеслав Колосков считал, что новый формат как раз станет продолжением реформы клубных евротурниров и позволит федерациям футбола европейских стран зарабатывать деньги: «В зависимости от того, в какой группе играет сборная, будет разница в гонорарах, возможно, значительная. Но в любом случае это стабильный доход, который получат все национальные команды Европы. Считаю, что это разумный подход, и вся идея турнира мне нравится».

Пилотная версия турнира оказалась неоднозначной: в решающем матче «Финала четырех» ультраутилитарная Португалия прибила несчастных голландцев — 1:0, а еще в квартет сильнейших попали Англия и Швейцария. Короче говоря, у недоброжелателей точно был шанс сказать, что главные команды Европы на второстепенный турнир не настроились. Хотя это и не совсем так.

Но нынешний розыгрыш — совсем другой. Карнавал эмоций от турнира достиг пика после восхитительных полуфиналов, в которых сыграли, возможно, лучшие сборные мира: Бельгия — Франция, Испания — Италия. За два матча зрители увидели восемь голов, прервавшийся рекорд Италии и еще каскад голевых моментов и качественных действий. Можете себе представить такое в полуфинале чемпионата мира, где напряжение — как на призывном пункте военкомата? Скорее всего, нет. А вот Лига наций такое позволяет.

Матч Франция — Бельгия — вообще одна из лучших игр, которую я видел в футболе сборных. Италия — Испания — тоже кайф, но немного подкачал Лео Бонуччи с его удалением. Хотя и так вышло напряженно и, самое главное, красиво.

И, кажется, причина не в совпадении. Все дело как раз в формате Лиги наций. С одной стороны, борьба ведется за официальный трофей одними из лучших сборных планеты, то есть настрой на игры так или иначе максимальный, а с другой — нет напряжения ЧМ или ЧЕ, навеянного многолетней историей турниров и флешбэками.

Вот и получается самый настоящий футбол, где одновременно находится место и тактике, и напряжению, и искусству. Про это очень точно на днях высказался Йереми Пино из сборной Испании: «Всем нам в команде предельно ясно, что от нас требуется, и все мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе».

Как с друзьями во дворе, но на огромном стадионе с кучей зрителей. Вот и в финале Франция и Испания целый час ничего не создавали, будто вышли после обеда на школьную площадку с набитыми супом и котлетами животами, а потом выдали гениальные полчаса с перекладиной, феерическими голами и бесподобными атаками. Даже с волевым сюжетом, чуть было не забившим вратарем испанцев Унаи Симоном и восхитительными эмоциями.

Ну что может быть лучше? Друзья, с Лигой наций всем нам очень повезло. Это уже неисправимый факт и наше футбольное будущее.