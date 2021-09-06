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ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года, за реформу агитирует Венгер. Футбольный мир на пороге революции?

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
6 сентября 2021, 19:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Футбольный мир на пороге революции?»

№ 8519, от 07.09.2021

Кубок чемпионата мира. Фото Global Look Press
Кубок чемпионата мира. Фото Global Look Press
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А вот УЕФА — резко против.

Очень вероятно, что в ближайшее время нас ждет либо очередной виток конфронтации между ФИФА и УЕФА, либо грандиозная революция, которая изменит весь футбольный ландшафт.

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Когда саудиты, Инфантино и Венгер заодно

Дело в том, что ФИФА хочет провести масштабную реформу и проводить чемпионаты мира — как мужские, так и женские — не раз в четыре года, как сейчас, а каждые два года. Впервые такая идея была озвучена еще в мае. Источник — Федерация футбола Саудовской Аравии. Но тогда на это мало кто обратил внимание на фоне приближающихся Евро и Олимпиады в Токио. Да и в целом самые разные новаторские предложения звучат более или менее регулярно, но большинство так и остаются просто словами.

Однако на этот раз все гораздо серьезнее. По информации The Guardian, идея пользуется поддержкой президента ФИФА Джанни Инфантино, который, по словам издания, находится в хороших отношениях с саудовскими властями.

В конце прошлой недели Арсен Венгер, занимающий сейчас в ФИФА пост главы департамента глобального развития футбола, заявил в интервью L'Equipe, что надеется, что решение по этой идее будет принято уже в декабре. Кроме того, француз в рамках реализации реформы предложил проводить отборочный турнир в октябре — чтобы сборные собирались на месяц и разыгрывали путевки в финальный турнир. В поддержку реформ уже высказались Майкл Оуэн и Яя Туре.

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Удивление УЕФА

Реакция УЕФА была быстрой и довольно жесткой. Информационные агентства распространили ответ главы организации Александра Чеферина на письмо, направленное в Европейский футбольный союз от имени объединения болельщиков Football Supporters Europe.

«Учитывая серьезное влияние, которое эта реформа может оказать на организацию футбола в целом, вызывает удивление, что ФИФА, похоже, запускает PR-кампанию, чтобы продвинуть свое предложение. При этом какие-либо документы не были представлены конфедерациям, национальным ассоциациям, лигам и остальным членам футбольного сообщества», — говорится в письме Чеферина.

Обнародование переписки представляется неслучайным. Это выглядит как слив со стороны УЕФА в медиа, чтобы публично выразить свое мнение и получить максимально широкую реакцию.

Однако, по словам представителя ФИФА, идея проводить чемпионаты мира раз в два года пользуется широкой поддержкой.

«В мае 166 ассоциаций-членов проголосовали за проведение исследования по изучению влияния, которое окажет проведение чемпионатов мира по футболу каждые два года. Продолжается процесс консультаций под руководством Арсена Венгера, в ближайшие месяцы будет продолжен диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, включая конфедерации и ассоциации-члены. ФИФА призывает всех делиться своими точками зрения в позитивном духе диалога. Мы с удовлетворением отмечаем готовность заинтересованных сторон обсудить международный календарь матчей и другие важные вопросы. С болельщиками по всему миру проводятся беспрецедентные консультации, и ФИФА будет публиковать результаты в установленный срок. Цель консультаций — провести всесторонний анализ с учетом различных взглядов и интересов», — цитирует Sky Sports представителя ФИФА.

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Две трети членов ФИФА — «за»

166 национальных федераций — это серьезно. Всего в ФИФА входит 211 ассоциаций. То есть 166 — это больше двух третей. Учитывая, что в УЕФА состоит 55 членов, это значит, что даже некоторые европейские страны голосовали за начало проработки вопроса о переводе чемпионатов мира на двухлетний цикл. Хотя уже сейчас понятно, что все ведущие лиги будут против — календарь и так перегружен. Однако вряд ли их голоса будут услышаны — федерации из Африки или Азии с удовольствием проголосуют за реформу, поскольку это увеличит их шансы сыграть в финальном турнире. Хотя в любом случае переход если и случится, то уже после 2030 года — сейчас идет заявочная кампания на ЧМ-2030.

Кстати, та самая ассоциация Football Supporters Europe, на письмо которой отвечал Чеферин, тоже резко против нововведений.

«В случае реализации новый график негативно повлияет на баланс между местными, внутренними, континентальными и международными соревнованиями. Это убьет такие турниры, как, например, чемпионат Европы или Кубок Америки, которые имеют такое же значение для болельщиков, как и чемпионат мира. Большинство болельщиков с нетерпением ждут чемпионата мира именно потому, что это уникальное событие, которое проводится только раз в четыре года. У них нет неограниченного количества времени, денег или энтузиазма, чтобы тратить их на авиабилеты, проживание, билеты или подписку на трансляции», — говорится в письме за подписью главы Football Supporters Europe Ронана Ивейна, которое цитирует The Guardian.

«Нет никаких сомнений в том, что футбол отчаянно нуждается в реформах. Но удвоение количества чемпионатов мира не решит ни одной из существующих проблем. Это только сделает ситуацию хуже», — продолжает он.

С этими аргументами трудно спорить. Вот только доходы ФИФА от ЧМ-2018 составили 4,6 миллиарда долларов, а прибыль — 1,8 миллиарда. Получать такие барыши каждые два года очень соблазнительно. С них не жалко бросить подачку федерациям из Азии, Африки или Центральной Америки — тех, кто в основном и голосует за все новшества, предлагаемые ФИФА.

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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