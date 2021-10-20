«СЭ» объясняет, к чему приведут новые реформы.

Нужно больше денег

В последние дни разговоры про ФИФА и деньги кажутся бесконечными. Даже производитель видеоигр, на протяжении трех десятков лет выпускающий продукцию под маркой FIFA, устал от растущих аппетитов Международной федерации и не собирается продлевать контракт, так как футбольные чиновники решили, что право на протяжении четырех лет использовать бренд и выпускать дополнение к чемпионату мира теперь стоит вдвое больше прежнего. А именно — миллиард долларов!

Только это, по сути, мелочь в сравнении с планами ФИФА устроить глобальную реформу, согласно которой чемпионат мира будет проводиться раз в два года. Джанни Инфантино показалось мало гигантомании и решения об участии в ЧМ-2026 уже 48 сборных, и он идет дальше.

Как утверждает Cardena SER, от слов и намерений перешли к делу, и все национальные федерации получили письмо о переходе на двухлетний цикл. В нем Инфантино приводит параметры нового международного календаря, который отчасти может успокоить недовольные реформой клубы. Если верить источникам испанского издания, речь идет о сокращении отборочных турниров, в которых должно быть не более семи туров, а также о снижении сроков пребывания футболистов в сборных с 50 до 30 дней в год.

Для этого в календаре будут предусмотрены два блока под матчи национальных команд — в марте и в октябре. Вторая версия предполагает остановку клубных турниров в октябре и проведение семи игр отбора в течение 28 дней. В качестве примера снижения нагрузок в презентации приводится график перелетов Лионеля Месси, который с 2014 по 2018 год преодолел расстояние в 324 569 километров. При новом расписании эта цифра уменьшится вдвое — до 157 348 километров.

Статистика — большая ложь?

По сути, все эти тезисы недавно озвучивал Арсен Венгер, который с 2019 года работает в ФИФА во главе отдела по глобальному развитию футбола. И если в последних документах мы видим попытку найти общий язык с клубами, то француз в числе прочего много говорил о национальных командах, отметив, что на схожий график перейдут все конфедерации.

То есть в 2026 году болельщики увидят чемпионат мира, а год спустя — Евро и другие континентальные турниры. «Больше матчей плей-офф, меньше отборочных игр. Именно этого хотят болельщики», — говорил Венгер L'Equipe.

Правда, многие тезисы как Венгера, так и представителей ФИФА порой лишены логики. С одной стороны, клубным тренерам обещают отдых для футболистов после крупных турниров в течение 25 дней. Вместе с тем непонятно, как строить календарь для клубов. Если все конфедерации перейдут на двухлетний цикл, то ежегодно нужно будет проводить не только крупный турнир, но и отбор на следующий. То есть принятие варианта с единым месяцем октябрьской квалификации заставит клубный футбол дважды уходить в отпуск. На полтора месяца летом и на месяц осенью.

«Я думаю, что решение заключается в том, чтобы в году стало 400 дней. После этого мы можем создать еще какой-нибудь турнир. Может быть, УЕФА или ФИФА подумают об этом. Проблема в том, что сейчас у нас слишком мало дней в году», — горько иронизировал в интервью Goal Хосеп Гвардиола. А Юрген Клопп недавно разнес в щепки Лигу наций.

Между тем был еще опрос, который по заказу ФИФА проводила компания YouGov. 45 процентов респондентов отдали свои голоса за сохранение нынешнего формата и еще 14 выступили за формулу «раз в три года». Это больше, чем число сторонников двухлетнего цикла (30) и экстремалов, которые хотят, как в хоккее, наблюдать за чемпионатом мира ежегодно (11). Однако в трактовке чиновников получилось, что большинство хочет смотреть ЧМ чаще, а интервал в два года — наиболее предпочтительный. Неудивительно, что глава ла лиги Хавьер Тебас обвинил ФИФА в манипулировании данными.

Тем временем во вчерашнем интервью ESPN Инфантино говорил, что в данный момент проводятся внутренние консультации. Кто-то за, другие против, но сам президент уверен в верности выбранного курса.

«Мне кажутся очевидными преимущества чемпионатов мира каждые два года, — заявил Инфантино. - Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда принимали решение о том, что турнир будет проводиться каждые четыре года, было 40 команд, а сейчас их 211. Есть разговоры о заявке на ЧМ, разделенной между пятью странами, и если мы говорим об организации турниров каждый год (женщины и мужчины), то через 20 лет организаторами чемпионатов мира могут стать 100 стран».

На пороге футбольной войны?

По данным Cardena SER, решение о реформе мирового календаря может быть принципиально одобрено уже в декабре, хотя не так давно источники в международной федерации уверяли The Athletic, что у запущенного весной по инициативе Саудовской Аравии и поддержанного 166 странами исследования нет конкретных временных рамок. Но уже в прошлом месяце в ФИФА объявили: полный отчет о будущем формате опубликуют в ноябре. Теперь Инфантино настроен закончить проект до конца года и вынести его на голосование на конгрессе ФИФА в 2022-м.

Ядерный электорат реформаторов — отнюдь не главные конфедерации. Европа и Южная Америка устами президентов УЕФА и КОНМЕБОЛ — Александра Чеферина и Алехандро Домингеса — сразу выступили против нового проекта. Аналогичную позицию заняла и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), в которую входит наша РПЛ.

«Это убьет футбол, — говорил Чеферин в сентябрьском интервью The Times. — Это против его основных принципов. Мы можем принять решение не участвовать в нем. Насколько я знаю, Южная Америка на одной стороне с нами, поэтому удачи с таким чемпионатом мира. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что это слишком сильно противоречит базовым принципам футбола.

Каждое лето играть месячный турнир — это убийство для игроков. Кроме того, в таком случае он будет пересекаться с женским чемпионатом мира и олимпийским футбольным турниром. Ценность турнира именно в том, что он проходит раз в четыре года. Ты ждешь его. Это большой турнир, как Олимпийские игры. Не думаю, что наши федерации поддержат это".

Вот только Европа и Южная Америка при голосовании окажутся в явном меньшинстве. Зато реформы поддерживают Азия (АФК) и Северная Америка (КОНКАКАФ), да и первые лица африканского футбола (КАФ) в полном восторге. Больше турниров — больше отчислений от ФИФА, которая заработала на ЧМ-2018 рекордные в истории 6,1 миллиарда долларов. Ждать такой же прибыли еще четыре года для чиновников утомительно, ведь перед глазами сверхуспешная Лига чемпионов. Так что все эти реформы, как и битва УЕФА с Суперлигой, — война за большие деньги. Но если тогда бунт подавили за несколько дней, то у нового глобального сражения могут быть непредсказуемые последствия.