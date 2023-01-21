Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о планах команды на турнире в Казахстане

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о планах своей команды на турнире в Казахстане.

«Все хорошо, нас расселили, сегодня утром потренировались в манеже, но там очень холодно. Сказали, что сегодня к первым играм включат подогрев, но там очень холодно, как будто на улице. Могу сказать, что поле немного скользкое, но ребята адаптировались и все нормально. Организация нас устраивает, мы же не сборная Испании или Англии.

Если говорить про сам турнир, то любая команда всегда хочет победить, даже если она находится в процессе подготовки. Это какой-то навык на будущие игры, всегда нужно побеждать. Первостепенные задачи — не получить травмы, потому что наши соперники будут настроены очень решительно.

Мы до прилета тренировались шесть дней. Понятное дело, что не все в оптимальных кондициях, некоторые вообще по одной тренировке провели. Наверное, потребуется несколько недель, чтобы выйти на пик формы. Мы будем стараться выиграть, но загадывать не хочется. Планирую, что в Казахстане каждый тайм будут играть два разных состава», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.

Турнир медийных команд в Казахстане стартует 21 января и продлится до 12 февраля.