Баста рассказал, что приглашал Глушакова и Сычева в «СКА Ростов» в медиалигу

Известный певец Василий Вакуленко (Баста) в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого хотел пригласить в медийную команду «СКА Ростов» из профессиональных игроков.

«Мы разговаривали с Денисом Глушаковым. Встречался с ним в ноябре. Общались о возможном участии в Медиалиге, сказал ему, что он армеец, пора отдавать долги. Он согласился, но хотел разобраться со своим будущим в профессиональном футболе и от этого отталкивать после», — сказал Баста «СЭ».

Известный певец также рассказал, что общался с экс-нападающим сборной России Дмитриев Сычевым.

«Общался с Дмитрием Сычевым. Сейчас у него тренерское обучение. Он бы удовольствием принял участие в матче за «СКА Ростов», Дмитрий знаем мое отношение к футболу. Но пока на данный момент ситуация такая», — добавил Баста.

25 января Баста сообщил, что его клуб «СКА Ростов-на-Дону» переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

В прошлом сезоне «СКА Ростов» стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.