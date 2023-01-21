Кузнецов: «Планирую, что в Казахстане каждый тайм будут играть два разных состава 2Drots»

Главный тренер медийного клуба 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о планах своей команды на турнире в Казахстане.

«Все хорошо, нас расселили, сегодня утром потренировались в манеже, но там очень холодно. Сказали, что сегодня к первым играм включат подогрев, но там очень холодно, как будто на улице. Могу сказать, что поле немного скользкое, но ребята адаптировались и все нормально. Организация нас устраивает, мы же не сборная Испании или Англии.

Мы до прилета тренировались шесть дней. Понятное дело, что не все в оптимальных кондициях, некоторые вообще по одной тренировке провели. Наверное, потребуется несколько недель, чтобы выйти на пик формы. Мы будем стараться выиграть, но загадывать не хочется. Планирую, что в Казахстане каждый тайм будут играть два разных состава», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Турнир медийных команд в Казахстане стартует 21 января и продлится до 12 февраля. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

В турнире примут участие 8 команд: 2Drots, SD Family, Fight Nights, «БроукБойз», Top Team, Konoha, Sparta и One Game.