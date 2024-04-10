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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:51

Баста: «Время покажет, кто из нас настоящий ростовчанин, кто сделал больше для футбола»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский музыкант и владелец команды «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) высказался о достижениях ростовчан с момента его прихода в клуб.

— Круто, что «СКА Ростов» заявился в чемпионат Ростовской области. Но интересно, где были эти люди, когда у нашего клуба были проблемы. «СКА Ростов» давно украли у болельщиков, где-то 20 дет назад, то есть за долго до моего прихода.

При этом мы достигли хороших результатов, второе место в своей зоне второй лиги. Конечно, болельщики не понимают, что такое медиалига. Для широкой публики — это развлечение. А для меня медиалига — это место, где профессиональные игроки хотят доказать свою состоятельность.

Я привык, что могу быть негативным героем. Но время покажет, кто из нас настоящий ростовчанин, кто сделал больше для футбола.

25 января Баста сообщил, что его клуб «СКА Ростов-на-Дону» переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

В прошлом сезоне «СКА Ростов» стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.

Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Василий Вакуленко (Баста)
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Баста прокомментировал переход «СКА-Ростова» в Медиалигу
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