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Сегодня, 11:06

Баста назвал три своих любимых вида спорта

Алина Савинова
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Владелец клуба «СКА Ростов» Василий Вакуленко (Баста) назвал своими любимыми видами спорта футбол, дзюдо и бокс.

«Я люблю футбол, бокс и дзюдо. Это классический спорт, обожаю. Много талантливых боксеров есть, очень сильная постсоветская школа, очень много вдохновляющих бойцов. Я сам занимался дзюдо, здесь тоже много талантливых спортсменов», — приводит ТАСС слова Басты.

Вакуленко является владельцем «СКА Ростова» с 2019 года. 25 января Баста сообщил, что его клуб переходит из второй лиги в медиалигу. В прошлом сезоне команда стала второй в группе 1 «Б» второго дивизиона.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Василий Вакуленко (Баста)
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