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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:43

Аленичев вслед за Титовым стал игроком «Народной команды» из Медиалиги

Виктория Кравченко
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Дмитрий Аленичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды» из Медиалиги.

Экс-игрок будет играть под 8-м номером. В «Народной команде» он будет играть в связке с Егором Титовым, который ранее тоже присоседился к клубу.

«Мы просто уверены, что связка Аленичев — Титов придаст нашей команде мощнейший импульс и огромный позитивный заряд на весь сезон как на поле, так и в раздевалке, ведь эти футболисты для нас и есть «Спартак», — написала пресс-служба «Народной команды».

Команду создали фанаты красно-белых. Активные болельщики присутствуют на играх «Народной команды». В составе клуба выступает Андрей Тихонов.

Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
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