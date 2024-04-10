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Сегодня, 15:23

Баста высказался за создание турнира между «СКА Ростовом», «Чайкой» и «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный певец Василий Вакуленко (Баста) и президент медийного клуба «СКА Ростов» в разговоре с «СЭ» ответит на вопрос о возможном матче с профессиональными командами.

«С удовольствием сыграл с профессиональными командами: ЦСКА, «Ростовом», «Чайкой». С ЦСКА, например, мы играли в самом начале пути. Можно создать мини донской турнир на троих и разыграть: «СКА Ростов», «Чайка» и «Ростов». Это было бы интересно, хорошая практика для нас. Связывался ли уже с профессиональными клубами? Пока нет», — сказал Баста «СЭ».

25 января Баста сообщил, что его клуб «СКА Ростов-на-Дону» переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

В прошлом сезоне «СКА Ростов» стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.

ФК Ростов
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
ФК Чайка (Песчанокопское)
Василий Вакуленко (Баста)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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 - : -
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Константин Тюкавин

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Зенит

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