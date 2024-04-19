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Сегодня, 09:30

Канунников — о Тимощуке: «В фантастической форме! Объем дает, как в лучшие времена»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Анатолии Тимощуке, с которым играет в медиакоманде «Чисто Питер».

— Из бывших профессионалов у вас в команде Тимощук, Анюков, Погребняк, Дядюн, Власов. Кто-то сразил подготовкой? Чтобы хоть завтра в РПЛ?

— Тимощук. В фантастической форме.

— В 45?!

— А вы взгляните на Анатолия. Ни грамма лишнего. Постоянно в тренинге, работает с основным составом «Зенита». При первой возможности играет. Объем дает, как в лучшие времена. Везде успевает!

— Сам Радимов выходит на поле?

— Нет. Он главный тренер!

Максим Канунников. Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»

Анатолий Тимощук
Максим Канунников
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