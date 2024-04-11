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Сегодня, 09:13

Баста — о возможном приглашении Акинфеева в медиалигу: «Он навряд ли согласится»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный певец и президент «СКА Ростов» Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос «СЭ» о возможном приглашении в команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Общаюсь с Игорем Акинфеевым, знаком с ним. Считаю его одним из величайших вратарей русской футбольной школы. Буду его уговаривать после профессиональной карьеры сыграть в медиалиге? Нет. Игорь — это фигура, он идол. Если только сам решит. Но, насколько я понимаю его, он навряд ли согласится, потому что Игорь наигрался за всю свою жизнь», — сказал Баста «СЭ».

Акинфеев в этом сезоне провел за ЦСКА 21 матч, 7 из них провел на ноль.

19 апреля стартует пятый сезон медиалиги.

Игорь Акинфеев
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
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 - : -
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