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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:47

Президент Медиалиги сообщил о планах пригласить футболистов «Спартака» сыграть за «Народную команду» на «Лукойл Арене»

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Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил «СЭ» о планах провести матч на «Лукойл Арене» с участием футболистов «Спартака».

«Мы в этом сезоне готовим матч на домашнем стадионе «Спартака» с участием «Народной команды» и одного из флагманов медийного футбола. Я буду признателен и безусловно рад, если «Спартак» по окончании сезона разрешит кому-то из состава неравнодушных к «Народной» принять участие в этом матч, а мы, как лига, естественно, заявку медийных футболистов никогда не закрываем. Тем самым, это приблизит «Спартак» к ЦСКА и «Динамо» с точки зрения взаимодействия с Медиалигой в целом», — сказал Осипов «СЭ».

5 июня 2023 года футболист сборной Марокко Хаким Зиеш стал гостем матча медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой» (1:0).

Зиеш вместе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом наблюдал за встречей со скамейки команды «Бей Беги». Президентами этого клуба в то время являлись футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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