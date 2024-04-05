Нагорный высказался о большом количестве профессиональных игроков в медийной команде «10»

Тренер клуба медиалиги «10» Александр Нагорный ответил на вопрос о большом количестве профессиональных игроков в команде.

«Не совсем согласен, что есть избыток. Сейчас практически в каждой команде есть персонажи с неплохим профессиональным бэкграундом. Это эволюция лиги и данность. Целью набрать игроков с опытом РПЛ не было. Каждый случай появления в команде это отдельная история. Пама, Кирей, Тен, Чича по меркам Медиалиги с нами уже долго, кроме Брайана [Идову]. Все давно расставили приоритеты в жизни, не связанные с проффутболом, и обосновались в Москве. Ну а Брайан был длительный срок без игровой практики. Да и помимо футбола он многогранен... все совпало в моменте», — цитирует Нагорного Legalbet.

Нагорный возглавил медийную команду «10» в августе прошлого года. Ранее он работал в «Роторе», «Уфе» и «Краснодаре-2».