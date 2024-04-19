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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:11

Хлестов: «Я бы тоже хотел поиграть за «Народную команду» в медиалиге»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал о желании поиграть за «Народную Команду» в медиалиге.

«Я уже говорил, что медиалига — это дело молодых, но раз Титов и Аленичев туда перешли, то и я бы не отказался. Если не попаду в основу, то с удовольствием посидел бы на лавочке», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Ранее бывшие футболисты «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Аленичев присоединились к «Народной команде» в качестве игроков.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Хлестов
Егор Титов
Футбол
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