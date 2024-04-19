Хлестов: «Я бы тоже хотел поиграть за «Народную команду» в медиалиге»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал о желании поиграть за «Народную Команду» в медиалиге.

«Я уже говорил, что медиалига — это дело молодых, но раз Титов и Аленичев туда перешли, то и я бы не отказался. Если не попаду в основу, то с удовольствием посидел бы на лавочке», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Ранее бывшие футболисты «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Аленичев присоединились к «Народной команде» в качестве игроков.