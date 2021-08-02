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Стало известно, с кем могут сыграть «Рубин» и «Сочи» в четвертом отборочном раунде Лиги конференций

15:43
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Сегодня, 2 августа, в городе Ньон (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги конференций.

Победитель третьего отборочного раунда «Сочи» — «Партизан» (Сербия) сыграет против победителя матча «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).

Победитель третьего отборочного раунда «Рубин» — «Ракув» (Польша) сыграет против победителя встречи РФШ (Латвия) — «Гент» (Бельгия).

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 и 12 августа.

Встречи четвертого отборочного раунда состоятся 19 и 26 августа.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/news/026a-1298db44cf2a-84fada02985f-1000--europa-conference-league-play-off-draw/?iv=true

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