Стало известно, с кем могут сыграть «Рубин» и «Сочи» в четвертом отборочном раунде Лиги конференций
15:43
Сегодня, 2 августа, в городе Ньон (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги конференций.
Победитель третьего отборочного раунда «Сочи» — «Партизан» (Сербия) сыграет против победителя матча «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).
Победитель третьего отборочного раунда «Рубин» — «Ракув» (Польша) сыграет против победителя встречи РФШ (Латвия) — «Гент» (Бельгия).
Матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 и 12 августа.
Встречи четвертого отборочного раунда состоятся 19 и 26 августа.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/news/026a-1298db44cf2a-84fada02985f-1000--europa-conference-league-play-off-draw/?iv=true
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