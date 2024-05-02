Лига конференций: дата и место проведения финала сезона 2023/2024

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 состоится 29 мая 2024 года на «АЕК Арене» в Афинах. Победитель квалифицируется в групповой этап Лиги Европы 2024/2025. В решающем матче сыграют победители пар «Астон Вилла» — «Олимпиакос» и «Фиорентина» — «Брюгге». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Домашняя арена АЕКа построена на месте стадиона «Никос Гумас» и вмещает 32 500 зрителей. Первый матч здесь состоялся в сентябре 2022 года. Финалисты станут известны по итогам ответных матчей 1/2 финала, которые пройдут 9 мая.

Действующий победитель турнира — английский «Вест Хэм Юнайтед», обыгравший итальянскую «Фиорентину» 7 июня 2023 года в финальном матче со счётом 2:

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