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«Олимпиакос» переиграл «Астон Виллу», «Фиорентина» одолела «Брюгге» в Лиге конференций

Руслан Минаев
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Игроки «Олимпиакоса».
Фото Reuters

«Олимпиакос» на выезде обыграл «Астон Виллу» в первом матче полуфинала Лиги конференций — 4:2.

У гостей хет-трик оформил Аюб Эль-Кааби, еще один гол забил Сантьяго Эссе. У хозяев отметились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

На 84-й минуте хавбек бирмингемцев Дуглас Луис не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится в Пирее 9 мая. Начало — в 22.00 мск.

Лига конференций. 1/2 финала
02 мая, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:4
Олимпиакос П

В другом полуфинале «Фиорентина» дома вырвала победу в матче с «Брюгге» — 3:2.

У хозяев голами отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти и М`Бала Нзола, который забил на 90+1-й минуте. У гостей отметились Ханс Ванакен с пенальти и Игор Тьяго.

Бельгийский клуб с 61-й минуты играл вдесятером после удаления Рафаэля Онидика, который получил две желтые карточки за три минуты.

Ответная игра состоится в Брюгге 8 мая. Начало — в 19.45 мск.

Лига конференций. 1/2 финала
02 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:2
Брюгге

Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Брюгге
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
3
1
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