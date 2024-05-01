«Астон Вилла» и «Олимпиакос» сыграют в матче Лиги конференций 2 мая

2 мая «Астон Вилла» и «Олимпиакос» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра на стадионе «Вилла Парк» в городе Бирмингем (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Астон Вилла» — «Олимпиакос» можно будет по платной подписке на канале «Матч Футбол 2». Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Ключевые события полуфинальной встречи ЛК между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» доступны в матч-центре «СЭ».

Ответный поединок 1/2 финала Лиги конференций пройдет на домашнем стадионе «Олимпиакоса» «Караискакис» в Пирее (Греция) 9 мая. Начало — в 22.00 мск.

Финал Лиги конференций в 2024 году состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах.

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