Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал замужнюю журналистку после гола в матче Лиги конференций

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно эмоционально отпраздновал гол команды в ответном матче против «Виктории Пльзень» (2:0) в 1/4 финала Лиги Европы.

После первого гола команды 46-летний специалист поцеловал журналистку Ванессу Леонарди. При этом Итальяно женат и воспитывает двоих детей, а Леонарди замужем за спортивным журналистом.

«Фиорентина» обыграла чешский клуб по сумме двух матчей (2:0) и вышла в полуфинал Лиги конференций. Там флорентийцы сыграют с «Брюгге».