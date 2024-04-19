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Сегодня, 18:14

Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал замужнюю журналистку после гола в матче Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно эмоционально отпраздновал гол команды в ответном матче против «Виктории Пльзень» (2:0) в 1/4 финала Лиги Европы.

После первого гола команды 46-летний специалист поцеловал журналистку Ванессу Леонарди. При этом Итальяно женат и воспитывает двоих детей, а Леонарди замужем за спортивным журналистом.

«Фиорентина» обыграла чешский клуб по сумме двух матчей (2:0) и вышла в полуфинал Лиги конференций. Там флорентийцы сыграют с «Брюгге».

Футбол
Лига конференций
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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